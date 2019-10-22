Galatasaray, Middlesbrough forması giyen Daniel Ayala'yı kadrosuna katmak için harekete geçti

Oyuncu arayışlarına başlayan ve ocak ayında eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için harekete geçen Cimbom'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Yaz transfer döneminde de stoper mevkisine transfer isteyen Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Marcao ile Luyindama'ya güvenilir bir alternatif arayan sarı-kırmızılılar, aradığı stoperi İngiltere'de buldu.

Sezon sonunda forma şansı bulamayan Ahmet Çalık'ı uygun bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Daniel Ayala'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

TERİM ONAY VERDİ

Gelecek yıl Marcao ve Luyindama'nın yanından en az iki stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda scout ekibinin Ayala'yı teknik direktör Fatih Terim'e önerdiği ve tecrübeli teknik adamın İspanyol stoperin transferine onay verdiği öne sürüldü. İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ayala'nın sezon sonunda bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi.

DANIEL AYALA KİMDİR?

7 Kasım 1990 tarihinde İspanya'da dünyaya gelen ve futbol kariyerine Sevilla'da başlayan Ayala; Liverpool, Hull City, Derby County, Norwich ve Nottingham Forest formalarını da giydi. 2014 yılında 750 bin Euro bonservis bedeliyle Norwich'ten Middlesbrough'a transfer olan İspanyol stoper, 5.5 yıldır İngiliz ekibinin formasını terletiyor.

Bu sezon Championship'te 10 maçta 786 dakika görev alan 28 yaşındaki stoper, 1 gol kaydetti. Sezon sonunda Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olması beklenen 1.90 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

(A Spor)