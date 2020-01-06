Galatasaray, Mert Çetin'i kiralamak için Roma'ya teklifini yaptı

  • Bist 100
    112901
  • Dolar
    5,9738
  • Euro
    6,6698
  • Altın
    298,4690
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Jose Mourinho'dan Victor Wanyama için Fatih Terim'e transfer izni çıktı Jose Mourinho'dan Victor Wanyama için Fatih Terim'e transfer izni çıktı
AK Partili Turan: Arınç değil babamın oğlu da olsa yanlış yapanı söyleyeceğim AK Partili Turan: Arınç değil babamın oğlu da olsa yanlış yapanı söyleyeceğim
İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'u istiyor İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'u istiyor
Acun'un özel jetini kullanamayan Şeyma Subaşı THY'ye seslendi: Bizi kurtarın Acun'un özel jetini kullanamayan Şeyma Subaşı THY'ye seslendi: Bizi kurtarın
Fenerbahçe, Marcos Rojo transferi için ilk resmi teması kurdu Fenerbahçe, Marcos Rojo transferi için ilk resmi teması kurdu
PKK/PYD, DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan 400 kişiyi serbest bıraktı PKK/PYD, DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan 400 kişiyi serbest bıraktı
Galatasaray ligin ikinci yarısında 10 numara mevkiinde Emre Akbaba'yı kullanacak Galatasaray ligin ikinci yarısında 10 numara mevkiinde Emre Akbaba'yı kullanacak
Ece Erken ile Serkan Uçar'dan kafa karıştıran hamle! Barıştılar mı? Ece Erken ile Serkan Uçar'dan kafa karıştıran hamle! Barıştılar mı?
Altına talep arttı! Yükseliş sürüyor Altına talep arttı! Yükseliş sürüyor
Antalyaspor, Dusko Tosic ile anlaşma sağladı Antalyaspor, Dusko Tosic ile anlaşma sağladı
Aydın’da, zeytinyağı kalitesi için gün boyu hiç durmadan çalışıyorlar Aydın’da, zeytinyağı kalitesi için gün boyu hiç durmadan çalışıyorlar
İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Fernando Llorente'yi istediğini yazdı İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Fernando Llorente'yi istediğini yazdı
Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri: Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri: Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek
Golden cinsi köpek 'Bolt' okulun maskotu oldu Golden cinsi köpek 'Bolt' okulun maskotu oldu
Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı
Eskişehir'de kar tatili oldu mu? Eskişehir Valiliği son dakika kar tatili açıklaması Eskişehir'de kar tatili oldu mu? Eskişehir Valiliği son dakika kar tatili açıklaması
Üniversiteli gençler kırsaldaki çocuklara kitap ve hayvan sevgisi aşılıyor Üniversiteli gençler kırsaldaki çocuklara kitap ve hayvan sevgisi aşılıyor
Yerli üretim füzesi Bozdoğan bu yıl envantere giriyor Yerli üretim füzesi Bozdoğan bu yıl envantere giriyor
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a uyarı İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a uyarı
Türkiye'den Kasım Süleymani suikastı açıklaması: Gerginliğin sona ermesi için çaba göstereceğiz Türkiye'den Kasım Süleymani suikastı açıklaması: Gerginliğin sona ermesi için çaba göstereceğiz
Akıllara durgunluk veren teklif: Donald Trump'ı öldürene 80 milyon dolar ödül Akıllara durgunluk veren teklif: Donald Trump'ı öldürene 80 milyon dolar ödül
Libya'dan açıklama: İki ülkeye savaş ilanı talep edeceğiz Libya'dan açıklama: İki ülkeye savaş ilanı talep edeceğiz
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bina çöktü Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bina çöktü
İngiltere'de maaş adaletsizliği: En büyük patronlar ortalama yıllık maaşı '3 günde' kazanıyor İngiltere'de maaş adaletsizliği: En büyük patronlar ortalama yıllık maaşı '3 günde' kazanıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:25:13

Galatasaray, Mert Çetin'i kiralamak için Roma'ya teklifini yaptı

Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki milli stoper için İtalyan ekibinin kapısını yeniden çaldı. Oyuncu için 2.5 milyon euro bedelle 1.5 senelik kiralık teklifi yapıldı.

ASLAN’DA ikinci yarı hazırlıkları başlarken, Sarı-Kırmızılılar’da transfer hareketliliği yaşanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi’yi KAP’a bildiren Cim-Bom’da stoper takviyesi için de Mert Çetin iddiası ortaya atılmıştı. Roma forması giyen milli futbolcuyla ilgili İtalyan kulübünün tavrı belli olmuştu. Football Italia’da yer alan habere göre; Galatasaray’da Christian Luyindama’nın sakatlığı sonrası stoper takviyesi planlanıyor. Luyindama, sezonu kapatmıştı. Yeri mecburen doldurulacak.

AYRILIK İHTİMALİNE KARŞI

Galatasaray’ın bu doğrultuda Roma’da fazla forma şansı bulamayan Mert Çetin’i gündemine aldığı iddia edilmişti. İtalya’daki haberlere göreyse Roma, Juan Jesus’un ayrılma ihtimaline karşılık Mert Çetin’i kadroda tutmayı planladığını belirtti. Ancak bu olumsuz yanıta rağmen Cim-Bom geri adım atmadı. Galatasaray, 2.5 milyon euro bedelle oyuncu için 1.5 senelik kiralama teklifini yineledi. Şimdi verilecek yanıt bekleniyor. Taraflar yine görüşecek. Mert geçen yaz da Aslan’ın gündemine gelmişti.

O DÖNEM ÇARESİZ KALMIŞLARDI

Ancak Roma, G.Birliği’ne 3 milyon euro ödeyerek 23 yaşındaki milli stoperi kadrosuna kattı. Finansal Fair Play sebebiyle Sarı-Kırmızılar çaresiz kalmıştı. Mert Çetin, bu sezon İtalya Ligi’nde 4 maçta oynadı. Genç futbolcunun Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mert’in de Serie A’da fazla forma şansı bulamaması sebebiyle ikinci devreyi Galatasaray’da kiralık geçirmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim ise herhangi bir aksiliğe karşı alternatifleri belirledi. 

(Akşam)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ