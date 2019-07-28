28 Temmuz 2019 Pazar 11:28:07 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:29:09
Galatasaray, Mbwama Samatta ile anlaştı! Falcao olmazsa imzalar atılacak
Galatasaray, Falcao transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda B Planını devreye sokacak.
Sarı-Kırmızılı yönetimin golcü adayları arasında yer alan Mbwama Samatta ve kulübü Genk ile anlaşmaya vardığı ifade edilirken, Galatasaray’ın nihai girişim için beklediği kaydedildi. Falcao’da sonuna kadar şansını zorlayacak olan CimBom, hedefine ulaşamazsa hemen Samatta için devreye girilecek. Galatasaray golcü transferinde son hamleyi yapmak için Diagne’nin transferini de bekliyor.
(Star)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray Deniz Türüç ile kesin olarak anlaşma sağladı
- İkinci Nainggolan çıkarması
- Abdurrahim Albayrak: Diagne'yi 'illa ki satacağız' diye bir şey yok
- Fenerbahçe, Mahmut Tekdemir için yaptığı teklifi 3 milyon Euro'ya yükseltti
- Galatasaray, Mbwama Samatta ile anlaştı! Falcao olmazsa imzalar atılacak