Galatasaray, Mbaye Diagne için 14 milyon Euro istiyor

TM Dijital Haber Merkezi

Bugün Senegal ile Cezayir arasında oynanacak Afrika Kupası finalinden sonra Diagne’yi büyük bir ihtimalle takımdan gönderecek olan Galatasaray’ın tecrübeli golcünün bonservis fiyatını belirlediği öğrenildi.

DİAGNE İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAREKETLENME OLACAK

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilmesine rağmen, gösterdiği performansla Fatih Terim ve camiayı tatmin etmeyen Diagne için Afrika Kupası’nın bitmesini bekleyen Galatasaray yönetiminin 27 yaşındaki futbolcuya 14 milyon euro’luk bonservis fiyatı biçtiği belirtilirken, şu an için sarı kırmızılılarla herhangi bir kulübün anlaşmaya varmadığı, fakat görüşmelerin önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağı ifade edildi.

Süper Lig’de attığı 30 golle ‘gol kralı’ unvanını alan Mbaye Diagne, Afrika Kupası’nda ise turnuva boyunca 86 dakika forma giyebildi.