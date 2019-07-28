28 Temmuz 2019 Pazar 11:33:22 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:33:58
Galatasaray, Mariano'nun takımda kalmasına karar verdi
Galatasaray’da Şener’in transferi sonrası ismi gönderilecek oyuncular arasında geçen Mariano’nun takımda kalmasına karar verildi.
Teknik Direktör Terim’in kamptaki performansı sonrası Brezilyayı oyuncunun kalmasını istediği belirtildi. Bu arada Galatasaray, Eskişehirspor’un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Özcan’ın transferi için görüşmeleri sürdürüyor.
(Star)
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