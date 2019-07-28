Galatasaray, Mariano'nun takımda kalmasına karar verdi

Teknik Direktör Terim’in kamptaki performansı sonrası Brezilyayı oyuncunun kalmasını istediği belirtildi. Bu arada Galatasaray, Eskişehirspor’un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Özcan’ın transferi için görüşmeleri sürdürüyor.

(Star)