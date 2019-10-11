11 Ekim 2019 Cuma 14:25:05 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 14:28:53
Galatasaray Mariano'nun bonservisini belirledi
Devre arasında Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mariano'ya, Brezilya'dan talip çıktığı bildirildi.
Galatasaray'da devre arasında kulüpten ayrılması beklenen Mariano'ya, Brezilya'dan talip çıktığı bildirildi.
Galatasaray yönetiminin, haziran ayında sözleşmesi bitecek sambacı için olabildiğince yüksek bir bonservis bedeli almaya çalışacağı gelen haberler arasında. Kazanılmak istenen rakamın ise 2 milyon euro olduğu kaydedildi. Mariano, Aslan'a 4.5 milyon euro'ya gelmişti.
(Fotomaç)
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