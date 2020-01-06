Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.
İşte KAP'a yapılan açıklama;
"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur."
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