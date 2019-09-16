Galatasaray maçında yüzde yüz hazır

GÜNEŞ

■ Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın sistemi için kritik bir öneme sahip olan milli santrforun yokluğu, puan kayıplarının en önemli nedenleri arasında görülüyor. Dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan 33 yaşındaki golcü, daha sonra kendisine verilen özel poramramı uyguladı. Sloven Bratislava deplasmanına götürülmesi beklenmeyen Burak, Süper Lig’in 5. Haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçında ise kulübede oturabilecek noktaya geldi. Siyah-Beyazlılar’da asıl hedef, 9. Haftadaki G.Saray derbisinde yüzdü 100 hazır bir Burak Yılmaz izletebilmek