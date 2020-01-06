06 Ocak 2020 Pazartesi 09:54:11 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:57:54
Galatasaray ligin ikinci yarısında 10 numara mevkiinde Emre Akbaba'yı kullanacak
Galatasaray'ın ligin ikinci yarısındaki 10 numarası değişiyor. Belhanda'dan memnun olmayan teknik heyet, sakatlığı geçen Emre Akbaba'yı burada oynatacak.
Belhanda'nın performansından memnun olmayan teknik heyet, ligin ikinci yarısında Emre Akbaba'ya 10 numara pozisyonunda görev verecek. Emre geçen sezon çıktığı 22 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
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