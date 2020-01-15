Galatasaray kupada Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak. ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın hakemi ise Halis Özkahya...
Galatasaray'ın eksikleri
Sarı kırmızılı takımda yeni transferler Onyekuru, Sekidika ve Saracchi yabancı kontenjanı dolu olduğu için bu maçın kadrosuna alınmadı.
Uzun bir sürenin ardından Emre Akbaba ve Martin Linnes'in maç kadrosunda olması bekleniyor.
Muhtemel 11'ler
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Aberhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Boldrin, Umar, Samudio, Oğulcan, Skoda
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Seri, Taylan, Feghouli, Ömer, Falcao
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