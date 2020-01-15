Galatasaray kupada Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak. ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın hakemi ise Halis Özkahya...

Galatasaray'ın eksikleri

Sarı kırmızılı takımda yeni transferler Onyekuru, Sekidika ve Saracchi yabancı kontenjanı dolu olduğu için bu maçın kadrosuna alınmadı.

Uzun bir sürenin ardından Emre Akbaba ve Martin Linnes'in maç kadrosunda olması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Aberhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Boldrin, Umar, Samudio, Oğulcan, Skoda

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Seri, Taylan, Feghouli, Ömer, Falcao