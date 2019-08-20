Galatasaray Konyaspor maçına hazırlanıyor

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılılar Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda çalışmalarla başladı. İdmanda daha sonra antrenman sahasında çabukluk, çeviklik ve yön değiştirmeli koşu çalışmaları yapıldı.

Antrenman, dar alanda dayanıklılığa yönelik çalışmalar ve iki grup halinde 6'ya 6 oyunların ardından yenilenme koşusuyla tamamlandı.

Emre Taşdemir fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.