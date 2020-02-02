Galatasaray yükselişe geçti

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 4-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Adem Büyük, 21. dakikada Ryan Donk, 64 ve 90+4. dakikalarda Sofiane Feghouli attı. Kayserispor'un tek golü ise 71. dakikada Mesanovic'ten geldi.

Donk ve Feghouli'nin gollerinde asisti Ömer Bayram yaptı ve Süper Lig'deki asist sayısını 8'e yükselterek zirveye yükseldi.

Galatasaray'ın 4. golünün asistini Henry Onyekuru yaptı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 36'ya yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkını 5'e düşürdü. Kayserispor ise 11 puan ile son sırada kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Kasımpaşa'ya 9 Şubat Pazar saat 19.00'da konuk olacak. Kayserispor ise aynı gün saat 13.30'da Antalyaspor'u konuk edecek.

PUAN DURUMU

-41 Sivasspor

-39 Başakşehir

-38 Trabzonspor (1 maçı eksik)

-38 Alanyaspor

-37 Fenerbahçe

-36 Galatasaray

-33 Beşiktaş