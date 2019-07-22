Galatasaray Josef de Souza ve Schneiderlin ile anlaştı ama Fatih Terim, Tottenham forması giyen Wanyama'yı istedi
Bir orta saha transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, Morgan Schneiderlin ve Josef de Souza ile anlaştı; ancak Fatih Terim Wanyama'yı istiyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir forvet ve bir orta saha ile transferi ile güçlenmek istiyor.
Badou Ndiaye'nin Stoke City'e dönümesi ve Fernando'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından Jean Michael Seri'yi kadrosuna katan sarı kırmızılıların orta saha rotasyonunda Selçuk İnan ve Ryan Donk bulunuyor.
Goal Türkiye'nin edindiği bilgilere göre Galatasaray daha önce Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza ve bonservisi Everton’da olan Morgan Schneiderlin ile anlaşmaya vardı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Abdullah Avcı'dan flaş karar: Gönderin gitsin
- Galatasaray Josef de Souza ve Schneiderlin ile anlaştı ama Fatih Terim, Tottenham forması giyen Wanyama'yı istedi
- İtalyan basını Fenerbahçe'nin büyük hedefini duyurdu: Khedira'yı istiyorlar
- Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, Falcao'yu Galatasaray'a bedavaya getiriyor
- Göztepe, Beşiktaş'tan ayrılan Adriano ile görüşüyor