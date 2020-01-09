Galatasaray, Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattığını açıkladı

Konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.”

SEKİDİKA’DAN İLK AÇIKLAMA

Sarı kırmızılıların yeni transferi Jesse Sekidika, Galatasaray'ın çok büyük bir camia olduğunu belirterek, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bu büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi" dedi.

MUSTAFA CENGİZ

Jesse'nin Galatasaray'a ciddi katkıda bulunacağını dile getiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Sevgili Jesse, stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Biz onun dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın" diye konuştu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise, Jesse Sekidika transferi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Aramıza hoş geldi. Kendisine başarılar diliyorum. 'En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın' dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Kendisine başarılar diliyorum."