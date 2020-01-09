  • Bist 100
    117990
  • Dolar
    5,8609
  • Euro
    6,5114
  • Altın
    293,8770
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran'da skandal görüntü! Çocukları Kasım Süleymani'nin fotoğrafına secde ettirdiler İran'da skandal görüntü! Çocukları Kasım Süleymani'nin fotoğrafına secde ettirdiler
'Oğlunuz öğretmenini dövdü' diye arandı, gerçek çok farklı çıktı 'Oğlunuz öğretmenini dövdü' diye arandı, gerçek çok farklı çıktı
'Oğlunuz öğretmenini dövdü' diye arandı, gerçek çok farklı çıktı 'Oğlunuz öğretmenini dövdü' diye arandı, gerçek çok farklı çıktı
Tahkim Kurulu'ndan limit açıklaması: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başvuruları incelenmeye devam ediliyor Tahkim Kurulu'ndan limit açıklaması: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başvuruları incelenmeye devam ediliyor
Ryan Babel, Ajax'a imza atmak üzere Amsterdam'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi Ryan Babel, Ajax'a imza atmak üzere Amsterdam'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi
Trump'un heykelini ateşe verdiler... Trump'un heykelini ateşe verdiler...
Galatasaray, Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattığını açıkladı Galatasaray, Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattığını açıkladı
Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons oldu Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons oldu
'Türkiye terörle mücadelemizde bize destek sunan komşu ülkemizdir' 'Türkiye terörle mücadelemizde bize destek sunan komşu ülkemizdir'
Lisede memur dehşeti! Lisede memur dehşeti!
Araplar Türkiye’den neden korkar? Araplar Türkiye’den neden korkar?
Ekrem İmamoğlu canlı yayında kendisini yalanladı Ekrem İmamoğlu canlı yayında kendisini yalanladı
Ekrem İmamoğlu canlı yayında kendisini yalanladı Ekrem İmamoğlu canlı yayında kendisini yalanladı
Diyarbakır'da ağzı toprakla doldurulup boğulan şahsın katil zanlısı yakalandı Diyarbakır'da ağzı toprakla doldurulup boğulan şahsın katil zanlısı yakalandı
Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lı MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lı MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı
ABD ile İran krizinin faturası Türkiye için ağır olur ABD ile İran krizinin faturası Türkiye için ağır olur
Güvenlik görevlisine hakaret ettiği iddia edilen Aleyna Tilki havalimanında ifade verdi Güvenlik görevlisine hakaret ettiği iddia edilen Aleyna Tilki havalimanında ifade verdi
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki havalimanında sıra tartışması nedeniyle karakolluk oldu, uçağını kaçırdı Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki havalimanında sıra tartışması nedeniyle karakolluk oldu, uçağını kaçırdı
Ruhani'den ABD'ye bir tehdit daha: Başka hata yapmaları durumunda çok sert cevapla karşılaşırlar Ruhani'den ABD'ye bir tehdit daha: Başka hata yapmaları durumunda çok sert cevapla karşılaşırlar
Libya Ulusal Muhalefet Hükümeti, Başkan Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısını kabul etti Libya Ulusal Muhalefet Hükümeti, Başkan Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısını kabul etti
Selin Ciğerci Demet Akalın dostluğu neden bitti? Selin Ciğerci Demet Akalın dostluğu neden bitti?
Kubilay Aka, Miray için menajerinden ayrıldı mı? Kubilay Aka, Miray için menajerinden ayrıldı mı?
Bakan Çavuşoğlu: ABD ve İran'dan gelen mesajları olumu karşılıyoruz Bakan Çavuşoğlu: ABD ve İran'dan gelen mesajları olumu karşılıyoruz
Cem Yılmaz'dan şaşkınlık yaratan Serenay Sarıkaya itirafı! Cem Yılmaz'dan şaşkınlık yaratan Serenay Sarıkaya itirafı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ocak 2020 Perşembe 18:30:15 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 19:06:03

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattığını açıkladı

Galatasaray, Jesse Sekidika ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.”

SEKİDİKA’DAN İLK AÇIKLAMA

Sarı kırmızılıların yeni transferi Jesse Sekidika, Galatasaray'ın çok büyük bir camia olduğunu belirterek, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bu büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi" dedi.

MUSTAFA CENGİZ

Jesse'nin Galatasaray'a ciddi katkıda bulunacağını dile getiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Sevgili Jesse, stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Biz onun dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın" diye konuştu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise, Jesse Sekidika transferi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Aramıza hoş geldi. Kendisine başarılar diliyorum. 'En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın' dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Kendisine başarılar diliyorum."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ