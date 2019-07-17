Galatasaray, Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Jean-Michael Seri'nin Fulham'dan kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak. Seri'nin perşembe sabahı saat 09:30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

SERI'NİN GALATASARAY'A MALİYETİ

Jean Michael Seri ile 2.5 milyon Euro'ya anlaşan Galatasaray Kulübü, Fulham'a yaptığı teklifi de arttırdı. Sarı kırmızılılar 1 yıllık kiralama adına Fulham'a yaptığı teklifi 1.5 milyon eurodan 1.7 milyon Euro'ya yükseltti. Seri'nin Galatasaray'da forma giymek istemesi ve 'bu transferi bitirin' şeklinde kulübüne mesajı etkili oldu.

MICHAEL SERI'NİN KARİYERİ

2017-2018 sezonunda Nice ile başarılı bir grafik çizen deneyim li orta saha, ardından geçen sezon başında 30 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle o dönem Premier Lig'de yer alan Fulham'ın yolunu tuttu. Burada 34 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol attı. Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda da oynayan Seri, ülkesiyle 19 karşılaşmada fileleri 2 kez havalandırdı. Seri son olarak Afrika Kupası'nda mücadele etti. 28 yaşındaki futbolcu, 2 karşılaşmada 132 dakika süre aldı, gol ya da asist yapamadı.