Galatasaray, Jean Michael Seri'nin menajerini İstanbul'a getiriyor

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Milan'ın da talip olduğu Fildişili yıldız için 15 milyon euro teklif eden İtalyan devi oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş teklif ederken, sarı kırmızılı kulübün 27 yaşındaki orta sahaya 3,5 milyon euro vereceği öğrenildi. Perşembe gününe kadar Türkiye'de olması beklenen Seri'nin menajeri Franklin Mala'nın Galatasaraylı yöneticilerle masaya oturacağı ifade edilirken, Abdurrahim Albayrak'ın milli futbolcu için Luyindama taktiğini devreye sokacağı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de kümeye düşen Fulham'da 34 maça çıkan Michael Seri 1 gol atmıştı. Daha önce Nice forması giyen tecrübeli futbolcu 30 milyon euro'ya transfer olmuştu.