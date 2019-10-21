Galatasaray İspanyol takımlarıyla 32. kez karşı karşıya geliyor

Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 31 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 31 kez havalandırıp, kalesinde 57 gole engel olamadı.

Geride kalan eşleşmelerde İspanyol ekipleriyle 6 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 5 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.

Real Madrid ile maçlar

Galatasaray ile Real Madrid, resmi maçlarda 8. kez karşı karşıya gelecek.

İlk olarak 2000'deki UEFA Süper Kupa maçında karşılaşan iki takım, tarihlerinde resmi müsabakalarda 7 kez mücadele etti.

Bu maçların 3'ünü Galatasaray kazanırken, 4 müsabaka ise Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılıların 10 golüne karşılık eflatun-beyazlı takım 21 kez fileleri havalandırdı.

Rakibinin elinden kupayı kaptı

Galatasaray, Real Madrid ile ilk karşılaşmasında UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Monaco'nun II. Louis Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray, normal süresi 1-1 berabere sonuçlanan maçı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılıların gollerini Mario Jardel, eflatun-beyazlıların golünü ise Raul Gonzalez attı.

Real Madrid'in Türk takımlarıyla maçları

Real Madrid, bugüne kadar Türk takımlarıyla 9 kez karşılaştı.

İspanyol ekibi, bugüne kadar Türkiye'den sadece Galatasaray ve Beşiktaş'a rakip oldu. Galatasaray ile yaptığı 7 maçın haricinde eflatun-beyazlılar, Beşiktaş ile 2 maç oynadı.

Sarı-kırmızılılara karşı 4 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan Real Madrid, siyah-beyazlılara karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Türk takımlarıyla oynadığı maçlarda 24 gol atan eflatun-beyazlı takım, kalesinde 11 gol gördü.