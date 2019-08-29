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29 Ağustos 2019 Perşembe 19:05:08 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 20:11:24

Galatasaray’ın rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray’ın rakipleri bu akşam yapılan kura çekimi sonrası belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Galatasaray, A Grubu'nda PSG, Real Madrid ve Clup Brugge ile eşleşti.

İŞTE TÜM DETAYLAR...

A GRUBU:

PSG

Real Madrid

Clup Brugge

Galatasaray

B GRUBU:

Bayern Münih

Tottenham

Olympiacos

Kızılyıldız

C GRUBU:

Manchester City

Shaktar

Dinamo Zagreb

Atalanta

D GRUBU:

Juventus

Atletico Madrid

Bayern Leverkusen

L.Moskova

E GRUBU:

Liverpool

Napoli

Salzburg

Genk

F GRUBU:

Barcelona

Dortmund

Inter

S.Prag

G GRUBU:

Zenit

Benfica

Lyon

Leipzing

H GRUBU:

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille

İLK HAFTA MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek.

Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

YILIN KALECİSİ

UEFA Yılın Kalecisi ödülünü Liverpool'un kalecisi Becer aldı.

YILIN SAVUNMACISI

UEFA Yılın Savunmacısı ödülünü Liverpool'dan Van Dijk aldı

YILIN ORTA SAHASI

UEFA Yılın Orta Sahası ödülünü Frankie De Jong aldı.

YILIN FORVETİ

UEFA Yılın Forveti ödülünü Lionel Messi aldı.

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