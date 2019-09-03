Galatasaray’ın Kolarov için hiçbir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı

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Yaklaşık 1,5 – 2 ay Kolarov transferine mesai harcamasına rağmen yıldız futbolcuyu kadrosuna katamayan Fenerbahçe defans hattına gerekli takviyeleri yaparken, Sırp oyuncu hakkında ortaya atılan Galatasaray iddiaları bir anda gündemi değiştirmişti.

KOLAROV'LA 1 YIL DAHA

Geçtiğimiz sezon Roma’da 45 maça çıkıp 9 gol atan, bu sezona ise lige çok iyi giriş yapan (2 maçta 2 gol) Kolarov’un kesinlikle Galatasaray’ın listesinde olmadığı ortaya çıkarken, sarı kırmızılıların böyle bir girişimde bulunmadığı ifade edildi. Oyuncunun menajerlerinden alınan bilgiye göre; İtalyan devinin 34 yaşındaki defansı bırakmadığı bildirilirken, Fonseca’nın Kolarov için yönetime ‘1 yıl daha kontratını uzatmalıyız’ raporu verdiği kaydedildi.