Galatasaray ile olan Florya anlaşmasını fesheden Emlak Konut GYO tasfiyeye başladı
Riva ve Florya arazilerine proje geliştirmek için Galatasaray Spor Kulübü ile imzaladığı protokolleri yönetimin Florya'daki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklı feshetmek için süreç başlatan Emlak Konut GYO, İstanbul Bakırköy'deki Florya arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işini tasfiye ettiğini açıkladı.
Beykoz'a bağlı Riva'da bulunan taşınmazlar ile Bakırköy Florya Mahallesindeki taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi için geçtiğimiz haftalarda sürecin başlatıldığını duyuran Emlak Konut GYO, ilk adımı attı.
Şirketten yapılan açıklamada, projelerinden İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin tasfiye edildiği belirtildi.
Florya'dan sonra gözler fesih sürecine alınan diğer bir proje olan Riva projesine çevrildi.
237 MİLYON TL KULÜBE KALACAKTI
Galatasaray'a ait 63 bin 230 metrekarelik Florya arazisinde gerçekleştirilecek projeden de taahhüt edilen 832 milyon 500 bin TL'nin yüzde 28,57'si yani 237 milyon 845 bin TL'si kulübe kalacaktı.
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