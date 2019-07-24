Galatasaray ile Monaco arasında bonservis sorunu çıktı

TM Dijital Haber Merkezi

Dün Monaco kadrosuna alınmayarak Galatasaray camiasını heyecanlandıran Falcao’da temasların sürdüğü fakat dün yapılan görüşmelerde herhangi bir gelişmenin olmadığı ortaya çıktı.

GALATASARAY İLE MONACO ARASINDA BONSERVİS SORUNU ÇIKTI

Monaco’nun yıllık maaşından kurtulmak için serbest bırakmayı düşündüğü, fakat Galatasaray’ın araya girmesiyle birden ‘bonservis ücreti isteriz’ dediği Falcao’da sarı kırmızılı yönetim bu teklifi geri çevirdi. Yıldız golcü için herhangi bir bedel ödemek istemeyen Cimbom, 33 yaşındaki oyuncuya 6 milyon euro’dan 2+1 yıllık anlaşama şartı sunarken, Falcao’nun kendisine yapılan teklifi kabul ettiği iki kulüp arasındaki bonservis probleminin çözülmesini beklediği anlaşıldı.

"HENÜZ BİR ŞEY YOK"

Dün TM Dijital Haber Merkezi’ne Falcao hakkında kısa bir açıklama yapan Ahmet Bulut transferle ilgili ‘Yüzde 50 demiştim aradan belli bir süre geçti ama henüz bir gelişme veya olumlu adım atılmadı, yani şimdilik yok bir şey’ ifadelerini kullandı.