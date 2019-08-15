Galatasaray ile Denizlispor 9 yıl sonra rakip

  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,5547
  • Euro
    6,1968
  • Altın
    263,6050
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Şanlıurfa'ya geliyor ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Şanlıurfa'ya geliyor
PKK terör örgütü 4 kadın teröristi yakarak öldürdüler PKK terör örgütü 4 kadın teröristi yakarak öldürdüler
Beşiktaş, Khouma Babacar için Sassuolo’ya teklifte bulundu Beşiktaş, Khouma Babacar için Sassuolo’ya teklifte bulundu
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
F.Bahçe'den G.Saray'a Ribery çalımı F.Bahçe'den G.Saray'a Ribery çalımı
Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: 15 gün içinde 4'üncü otobüs yangını Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: 15 gün içinde 4'üncü otobüs yangını
Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırlarında bulunan alan "Botan Vadisi Milli Parkı" olarak belirlendi Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırlarında bulunan alan "Botan Vadisi Milli Parkı" olarak belirlendi
Az çalışana tam tazminat Az çalışana tam tazminat
Emeklinin gözü toplu sözleşmede! En düşük maaş ne kadar olacak? Emeklinin gözü toplu sözleşmede! En düşük maaş ne kadar olacak?
Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi
'Türkiye'nin ilk şeker sorgumlarını tescil ettirdik' 'Türkiye'nin ilk şeker sorgumlarını tescil ettirdik'
İthal ürünlere sıkı denetim İthal ürünlere sıkı denetim
ABD'li ünlü şarkıcı İsveç'te suçlu bulundu ABD'li ünlü şarkıcı İsveç'te suçlu bulundu
Şarkıcı Bergen mezarı başında anıldı Şarkıcı Bergen mezarı başında anıldı
FETÖ'cü ismin kızı itirafçı oldu: Babam beyin takımındaydı FETÖ'cü ismin kızı itirafçı oldu: Babam beyin takımındaydı
İlk Türk kadın opera sanatçısı: Semiha Berksoy İlk Türk kadın opera sanatçısı: Semiha Berksoy
N'Zonzi'nin G.Saray'a transferi Roma taraftarlarını çıldırttı: Lanet gidiyor N'Zonzi'nin G.Saray'a transferi Roma taraftarlarını çıldırttı: Lanet gidiyor
Munzur'un çakıl taşları sanat eserine dönüşüyor Munzur'un çakıl taşları sanat eserine dönüşüyor
Oyuncu Murat Cemcir: Dünyada en çok satılan film kardeşlik hikayesi Oyuncu Murat Cemcir: Dünyada en çok satılan film kardeşlik hikayesi
'RTGD Medya Oscarları Ödülleri'nin kazananları belli oldu 'RTGD Medya Oscarları Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Tarkan Harbiye'de hayranlarıyla bir araya gelecek Tarkan Harbiye'de hayranlarıyla bir araya gelecek
Muğla'daki kaçış rampasında pes dedirten görüntü Muğla'daki kaçış rampasında pes dedirten görüntü
Fransız basınından şok iddia: Falcao, Monaco'yla sözleşme uzatıyor Fransız basınından şok iddia: Falcao, Monaco'yla sözleşme uzatıyor
Suriye’de PKK işgalindeki şehirlerde Türkiye halkın kurtuluş umudu Suriye’de PKK işgalindeki şehirlerde Türkiye halkın kurtuluş umudu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:01:15 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:04:47

Galatasaray ile Denizlispor 9 yıl sonra rakip

Son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 9 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek.

İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaştı. Taraflar arasında 31 Ocak 2010'da Denizli'de yapılan son lig maçını Galatasaray 2-1 kazandı.

- Ligde 39. randevu

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 38 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, Denizlispor 5 kez kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 6 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 33 golle karşılık verdi.

2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

- Denizli'deki maçlar

Galatasaray, 1983-84 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.

İki takım lig tarihinde Denizli'de 19 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 2'sini yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gol gördü.

- Denizlispor 13 maçtır kazanamıyor

Denizlispor, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 22 Kasım 2003'te Denizli'de 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 maçtan 9'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı ve galibiyet yüzü göremedi.  (AA)

Az çalışana tam tazminat
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Ağustos 2019
Karan kiloları
Bombadan kurtuldu kafede ölüyordu
Küçükçekmece'de kokudan durulmuyor
Şoke eden Falcao iddiası! Fransız basınından G.Saray'ı üzecek haber!
Belediyede kıyım yapacak
'Güvenli bölge'de İHA devriyesi
Demet'ten otoyola övgü
Dar gelirliye ucuz konut
Liverpool'un yıldızı Türkiye'ye hayran kaldı
Blackwater'ın eski personeli Slatten'e müebbet hapis
Türkiye'nin şifalı suları bir 'tık' uzaklıkta
Beyin aklı nasıl oluşturur?
Türk sivil toplum kuruluşlarından Nijer'de binlerce kişiye kurban eti
NATO ile Rusya arasında 'jet' gerilimi
Bayram trafiği yeni yol ile sorun olmaktan çıktı
"İki başkan oturup Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açacaklar"
Torunun torununu ile bayramlaştı
Suriyeli muhalifler İdlib'de savaş uçağı düşürdü
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ