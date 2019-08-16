Galatasaray ile adı anılan Joao Mario Sevilla yolunda

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Özellikle Portekiz ve İtalya basınına göre Galatasaray’ın transfer listesinde yer aldığı yazılıp çizilen Joao Mario’nun yeni durağı hemen hemen belli oldu.

JOAO MARİO SEVİLLA YOLUNDA

N’Zonzi, Seri, Belhanda, Jimmy Durmaz ile orta saha kurgusunu tamamlayan Galatasaray hakkında Joao Mario iddiaları sarı kırmızılı taraftarları şaşırtırken, yıldız futbolcunun resmi olarak Sevilla ve Sporting Lizbon’dan teklif aldığı öğrenildi. 2016’da Lizbon’dan 40 milyon Euro karşılığında tansfer edilen ve İnter’de oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan 26 yaşındaki futbolcu için Sevilla’nın 4 milyon Euro kiralama bedeli teklif ettiği belirtilirken, Portekiz devi Sporting Lizbon’un da gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

Ekonomik anlamda Sevilla’yı yakalayamayan Frederico Varandas, Joao Mario’yu çok isterken, transferde La Liga ekibinin devrede olması Portekizli Başkanın belini büküyor.