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05 Aralık 2019 Perşembe 10:06:57 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 10:08:25

Galatasaray, iki yıldızın menajerini İstanbul’a çağırdı

Başakşehir’in peşinde olduğu Sivaslı iki futbolcu için Beşiktaş da devreye girince, Sarı-Kırmızılılar çalışmaları hızlandırdı. Emre Kılınç ve Mert Hakan ile daha önce ön protokol yapan Cim Bom, iki yıldızın menajerini İstanbul’a çağırdı.

Ocak ayını oldukça hareketli geçirecek olan Galatasaray, sadece yabancıya değil yerli transferine de ağırlık verecek. Liste başındaki iki isim Sivasspor’dan; Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç. Müthiş bir sezon geçiren Yiğidolar’ın iki yıldızı, devre arasında Aslan olmaya çok yakın. Ancak Mert ve Emre’nin talipleri her geçen gün artıyor. Başakşehir’in ardından Beşiktaş da devreye girerken, Sarı-Kırmızılı yönetim operasyonu hızlandırma kararı aldı.

Sivasspor satmaya yakın

Daha önce her iki futbolcuyla ön protokol yapan Sarı-Kırmızılılar, hem Mert Hakan’ın hem de Emre Kılınç’ın menacerlerini İstanbul’a çağırdı. Oyuncu cephesini tamamen çözecek olan Galatasaray, Sivasspor’la da masaya oturacak. Her iki futbolcunun sezon sonunda mukavelesi biteceği için Yiğidolar, para kazanmak adına Mert ve Emre’yi satmaya sıcak bakıyor. Cim Bom, uygun bir bonservis bedeliyle bu işi mutlaka bitirmek amacında.

İlk 11 için düşünüyorlar

Galatasaray’ın bu operasyondaki en büyük kozu ise her iki oyuncunun da Sarı-Kırmızılı formayı giyme fikrine çok sıcak bakması. Özellikle teknik direktör Fatih Terim’in, transferlerin gerçekleşmesi halinde iki genci de ilk 11’de oynatmayı düşünmesi, menacerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerde Sarı-Kırmızılı kulübü birkaç adım öne geçiriyor.  (Fanatik)

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