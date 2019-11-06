Galatasaray için ya tamam ya devam maçı

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ALMAN HAKEM YÖNETECEK

■ GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında bugün deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı kaşıya gelecek. Başkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Maç, beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Devler Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalan Cim Bom, ardından PSG ve Real Madrid’e evinde 1-0’lik skorlarla kaybetmişti.

KAYBEDERSE YANAR

■ GALATASARAY, Real Madrid’i deplasmanda mağlup ederse 4 puana yükselecek ve rakibiyle puanları eşitleyecek. Bugünkü maçta yenilmesi halinde ise Real Madrid’in 7 puana yükselecek olması nedeniyle maçların bitimine 2 maç kala gruptan çıkma şansını kaybedecek ve UEFA Avrupa Ligi’nde yola devam etmek için mücadelesini sürdürecek. Grubun diğer maçında 9 puanlı lider PSG, aynı saatte 2 puanla üçüncü sırada bulunan Club Brugge'ü ağırlayacak. PSG kazanırsa gruptan çıkmayı garantileyecek.

FALCAO VE ŞENER YOK

■ SÜPER Lig’de sahasında rotasyonlu kadrosuyla Çaykur Rizespor’u mağlup ederek Real Madrid maçı öncesi moral bulan Sarı-Kırmızılı ekipte, Falcao ve Şener sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Şener’in yerine oynayacak olan Mariano 1 haftalık aradan sonra formasına kavuşmuş olacak. Tedavisi için Madrid’de bulunan Falcao’nun takımın kampını ziyaret edeceği öğrenildi. İspanyal temsilcisinde ise Nacho ile Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Ömer, Seri, Lemina, Belhanda (Emre), Babel, Andone