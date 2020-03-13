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13 Mart 2020 Cuma 12:29:43 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 12:30:57

Galatasaray iç sahada iyi, Beşiktaş deplasmanda sıkıntılı

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinde ev sahibi ekibin iç sahadaki performansı dikkati çekiyor.

Pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ev sahibi ekip iç saha performansıyla dikkati çekiyor.

Bu sezon iç sahada 13 karşılaşmada taraftarlarının karşısına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ligin 25 haftasında topladığı 49 puanın 30'unu Türk Telekom Stadı'ndaki performansıyla toplayan Galatasaray'ı ev sahibi olduğu maçlarda mağlup eden tek takım şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Medipol Başakşehir oldu.

Galatasaray iç sahada 25 gol attı 

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon attığı 44 golün 25'ini iç sahada kaydetti. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 13 maçta kalesinde sadece 8 gol gördü.

Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 5 maçı da kazanmayı başaran sarı-kırmızılı takım, en farklı galibiyetlerini de bu seride elde etti.

Fraport TAV Antalyaspor'u 5-0'la mağlup ederek sezonun ilk yarısındaki son iç saha maçını kazanan Galatasaray, Kayserispor'u 4-1, Gençlerbirliği'ni de 3-0 yenmeyi başardı.

Beşiktaş deplasman maçlarının yarısını kaydetti

Bu sezon 12 müsabakada rakiplerinin karşısında misafir takım olarak çıkan Beşiktaş'ın deplasman performansı ise siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışında gerilerde kalmasının en önemli faktörü oldu.

Dış sahada oynadığı maçların 6'sında rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 5 galibiyet alırken 1 maçta da rakibiyle yenişemedi.

Sezonun ilk 3 deplasman maçından puansız dönen ve peş peşe dış saha mağlubiyetleri alan siyah-beyazlı takım, daha sonra oynadığı 4 deplasman maçından 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Zirve yarışındaki rakiplerinden Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilen siyah-beyazlı ekip, tek beraberliğini MKE Ankaragücü karşısında 0-0'lık sonuçla aldı. 

Siyah-beyazlı takım, en fazla golü deplasmanda yedi

Bu sezon 32 golün 21'ini deplasmanda yiyen Beşiktaş, dış sahada rakip fileleri 15 kez havalandırdı. En farklı deplasman yenilgisini Trabzonspor karşısında 4-1'lik skorla alan siyah-beyazlılar, dış sahadaki 4 maçta 2 gol atabildi.

Son dakikalarda kazandığı Kasımpaşa maçında 1 kez 3 gol atmayı başaran Beşiktaş, 10 maçta kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip golsüz berabere kaldığı MKE Ankaragücü ve 1-0 kazandığı İttifak Holding Konyaspor maçlarında gol yemezken, geri kalan 10 maçta gol yedi.

Beşiktaş dış sahada oynadığı son 5 deplasman karşılaşmasında ise 3 yenilgi ve 2 galibiyet elde etti.

(AA)

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