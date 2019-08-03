'Galatasaray’ı şampiyon yaptılar'

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’IN eski oyuncularından Souleymane Youla, Beşiktaş Dergisi'ne verdiği röportajda geçen sezonki şampiyonluk yarışıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlılar’ın hakkının yendiğini savunan Gineli oyuncu, “Her hafta sonu şaşmaz. İnternetten Beşiktaş sonuçlarına bakarım. Gollerini izlerim. Galatasaray'ı geçen sezon nasıl şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz. Demek ki hakemler hala değişmedi. Ben ta Belçika'dan dayanamadım. Türkiye'de olsaydım bu iyi olmazdı” ifadesini kullandı.

VODAFONE PARK GÜZEL OLMUŞ

■ SİYAH-BEYAZLI taraftarların ve İnönü Stadı’nın kendisinde ayrı yeri olduğunu belirten Youla, “İstanbul'a geçen sene gittim. Bu vesile ile Vodafone Park'ı gördüm ilk defa. Çok güzel ve modern bir stat oldu. Ama İnönü Stadı'nda “Allah allah, allah allah Souleymane Youla” tezahüratı altında oynamış biri olarak taraflıyım! İşte tam da o deliliğin tam ortasında üç yüz Spartalı filmindeki gibi “This is İnönü!” (Burası İnönü) deyip adamın göğsüne tekmeyi basmadıysam iyidir” diye konuştu