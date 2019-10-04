Galatasaray, Henry Onyekuru'yu ocak ayında transfer etmek için harekete geçiyor

GEÇTİĞİMİZ sezon G.Saray’da kiralık olarak forma giydikten sonra yaz transfer döneminde Monaco’nun yolunu tutan Onyekuru ile ilgili Nijerya’dan gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. AOI Football adlı internet sitesinde yer alan özel habere göre; Avrupa devleri, 22 yaşındaki oyuncuyu devre arasında kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladı. Yıldız futbolcuya yakın bir kaynak, siteye yaptığı açıklamada “Oraya ufak bir sakatlıkla gitti. Bunu atlattıktan sonra da hocası, bir taktik değişikliğine gitti. Kendisi, oynamak istiyor. Dolayısıyla onun devre arasında önündeki seçenekleri değerlendireceğini düşünüyorum” diye konuştu. G.Saray’ın, Onyekuru için harekete geçebileceği de haberde belirtildi.

(Akşam)