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05 Ocak 2020 Pazar 17:04:38 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 17:07:30

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladığını KAP'a bildirdi. Galatasaray 6 aylık kiralama döneme için Monaco'ya 750 bin Euro transfer ücreti ödeyecek.

Galatasaray, Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladığını KAP'a bildirdi. Galatasaray 6 aylık kiralama döneme için Monaco'ya 750 bin Euro transfer ücreti ödeyecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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