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12 Ekim 2019 Cumartesi 14:01:49 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 14:47:50

Galatasaray, Henry Onyekuru transferi için Monaco ve futbolcuyla anlaşma sağladı

Galatasaray devre arası transfer dönemi için Henry Onyekuru’nun menajeri ve oyuncunun kulübü Monaco ile görüşmelere resmen başladı. İki kulüp, yarım sezon kiralama bedeli için 1 milyon Euro’da el sıkışırken Onyekuru de 750 bin Euro’luk ücrete tamam’ dedi. Sarı-Kırmızılılar ocak ayında Onyekuru’yu resmen açıklayıp oyuncuya imzayı attıracak.

Transfer döneminin en hareketli takımı olan Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.

İlk 7 hafta sonunda 10 puanla 10. sırada bulunan Sarı-Kırmızılılar ara transfer dönemi hazırlıklarına da şimdiden başladı. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, özellikle kanat organizasyonlarındaki eksikliğe dikkat çekerek kurmaylarına hızlı bir kanat alınması talebini iletmişti. Gençlerbirliği beraberliği sonrasında ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim özellikle işlemeyen kanat atakları üzerinde duruyor.

Cimbom, Armindo Bruma ile başlayan, Garry Rodrigues ve Henry Onyekuru ile devam eden hızlı sol kanat geleneğine Ryan Babel'i alarak son vermişti. Hollandalı oyuncu, bu üç isimden çok daha tecrübeli olmasına rağmen topu önüne değil sürekli ayağına istemesi sebebiyle takımın hızını yavaşlattı. Galatasaray topu karşı kaleye götürmekte sıkıntı yaşayınca çözümü geride bıraktığımız sezonda buldu.

Teknik direktör Fatih Terim'in sezon başında da istediği Henry Onyekuru için ateşi ilk olarak Nijerya basını yakmıştı. Yeni takımında fazla forma şansı bulamayan Nijeryalı futbolcu Onyekuru, bu sezon 4 lig maçında sadece 160 dakika şans buldu.

RAKAMLAR BİLE BELLİ

Galatasaray'ın Onyekuru için hem menajeri hem de kulübü Monaco ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

Ocakta 22 yaşındaki futbolcuyu geri döndürmek isteyen Cimbom, sezon başında Falcao için kıran kırana pazarlıklar yaptığı Monaco ile bu kez daha kolay anlaşacak gibi görünüyor. Öyle ki iki kulübün 1 milyon euro kiralama bedelinde el sıkıştığı ifade ediliyor. Monaco'da istediğini bulamayan Onyekuru'nun da yarım sezon için 750 bin euro'luk bir rakama "Evet" dediği öğrenildi.

Onyekuru, Monaco'da 4 maçta şans bulabildi. Hiçbirinde 90 dakika sahada kalmadı. 162 dakika oynadığı kısa bölümde 1 asist yaptı.

KİM GİDECEK?

Henry Onyekuru'nun gelişiyle birlikte yabancı sayısı bir kez daha gündeme gelecek. Aslan'da Martin Linnes'in de ikinci yarıda kadroya dahil edileceği konuşuluyor.

Bu durumda 2 yabancı ile yolların ayrılması gerekiyor. Bu isimlerden birinin Mariano olma ihtimali yüksek görülüyor. Nagatomo da aday.

Belhanda veya Feghouli'ye yüksek teklif gelirse gönderilebilirler.

(Fotomaç)

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