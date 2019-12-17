  • Bist 100
    111074
  • Dolar
    5,8869
  • Euro
    6,5650
  • Altın
    279,1670
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tülin Şahin yeniden doğmuş Tülin Şahin yeniden doğmuş
İrem Derici'den Seda Sayan'lı 'O Ses Türkiye' yorumu: Bana koltuk yok İrem Derici'den Seda Sayan'lı 'O Ses Türkiye' yorumu: Bana koltuk yok
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'na veda etti Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'na veda etti
Nur Gümüşdoğrayan: Çocuk yaptım, sıra kariyerde Nur Gümüşdoğrayan: Çocuk yaptım, sıra kariyerde
Emre Altuğ'dan 20. yıla özel kutlama Emre Altuğ'dan 20. yıla özel kutlama
İP'li vekilden şehit babasıyla ilgili haddini aşan skandal sözler: Bu sarıklı arkadaş kim? İP'li vekilden şehit babasıyla ilgili haddini aşan skandal sözler: Bu sarıklı arkadaş kim?
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinden 'Karan' rekoru Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinden 'Karan' rekoru
Komodo Adası'na ayakbastı parası Komodo Adası'na ayakbastı parası
Maket anne! Oğlu ağlamasın diye yaptırdı Maket anne! Oğlu ağlamasın diye yaptırdı
Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından saha karıştı! Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından saha karıştı!
6 milyon liralık sopa 6 milyon liralık sopa
Teknoloji devlerine kobalt davası! Çocuk ölümlerinden yargılanacaklar Teknoloji devlerine kobalt davası! Çocuk ölümlerinden yargılanacaklar
ATM'lere gece kilidi ATM'lere gece kilidi
Star Wars kampı Star Wars kampı
İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor yeniden sahnelerde İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor yeniden sahnelerde
Irkçılığa karşı ırkçı kampanya! Şaka gibi afiş Irkçılığa karşı ırkçı kampanya! Şaka gibi afiş
Rekor üstüne rekor! Piyasalara faiz dopingi Rekor üstüne rekor! Piyasalara faiz dopingi
Emekliye 365 TL zam Emekliye 365 TL zam
Dikkat bu tuzağa düşmeyin! Hesabınız tehlikede vurgunu Dikkat bu tuzağa düşmeyin! Hesabınız tehlikede vurgunu
'Tasarruf bilinci milli serveti koruyor' 'Tasarruf bilinci milli serveti koruyor'
Dışişleri Bakanlığı: Tehdit dili Türkiye'yi gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyecek Dışişleri Bakanlığı: Tehdit dili Türkiye'yi gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyecek
Bir öyle bir böyle Bir öyle bir böyle
'Dikenli teller sizi korumayacak' 'Dikenli teller sizi korumayacak'
Toplanmayan çöpler sabırları taşırdı Toplanmayan çöpler sabırları taşırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Aralık 2019 Salı 23:17:51 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 23:18:22

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'na veda etti

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik'e 3-2 yenildi.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik'e 3-2 yenildi. Rakibiyle deplasmanda yaptığı ilk maçı da 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, kupaya veda etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Paul Herbots, Dimutru Mesca (Romanya)

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı)

Grupa Azoty Chemik: Salas, Wasilawska, Silva, Medrzyk, Trushkina, Kowalewska (Majedward, Grajber, Lukasik)

Setler: 25-19,18-25, 25-19, 23-25, 12-15

Süre: 111 dakika (21, 24, 24, 28, 14)

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ