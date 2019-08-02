02 Ağustos 2019 Cuma 15:00:12 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:01:08
Galatasaray hazırlık maçında Panathinaikos'u konuk edecek
Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonu öncesinde hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Yunan temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 21.00'de başlayacak.
Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı.
(AA)
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