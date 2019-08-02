Galatasaray hazırlık maçında Panathinaikos'u konuk edecek

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 21.00'de başlayacak.

Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı.

(AA)