Galatasaray Gustavo Cuellar için düğmeye bastı

Yaz transfer döneminde Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük'ü kadrosuna katan Galatasaray ile ilgili Brezilya'dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Transferin en hareketli takımı olan Sarı Kırmızılılar'ın Flamengo'da forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı defansif orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar için transfer teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Brezilya'da yayım yapan Lance adlı spor gazetesinin haberine göre Cim Bom, sözleşmesi 2022 yazında bitecek futbolcu için Flamengo'ya ilk etapta 6 milyon euroluk teklifte bulundu. Haberde bu teklifin geri çevrilmesine rağmen Galatasaraylı yöneticilerin transferde ısrarcı olduğu ve tekliflerini 8 ila 10 milyon euro'ya kadar çıkarabilecekleri aktarıldı.

Öte yandan Sarı Kırmızılılar'ın Cuellar'ı geçtiğimiz Ocak ayından bu yana takip ettiği ve transferdeki en önemli hedeflerinden biri olarak belirlediği ifade edildi. Ekonomik haklarının %70'i Flamengo'nun, kalan %30'luk kısmı ise eski kulübü Deportivo Cali'nin elinde bulunan yıldız ismin şu ana dek hiçbir görüşmeye dahil edilmediği öğrenildi.

Ön libero mevkiinin yanı sıra merkez orta sahada da görev yapabilen Cuellar'ın Avrupa'ya transferi için ödenmesi gereken serbest kalma bedeli ise tam 50 milyon euro.

(Fanatik)