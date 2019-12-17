'Galatasaray güneş gibidir'
Fatih Terim’in takım üzerinde otorite sorunu yaşadığı yönündeki eleştirilere cevap veren Başkan Cengiz, "Öyle bir şey yok. G.Saray, güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir" dedi.
GÜNEŞ
■ G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim ile oyuncuların arasında hiçbir problem olmadığının altını çizen Cengiz, “Hocamın söylemleri yanlış anlaşılıyor. G.Saray 4 yıllık zorlu bir yapılandırma anlaşmasında, bunu unutmamak gerek. Transferlerden bazıları tutmayabiliyor. İnsanın fıtratında var bu. Kadromuzdaki bütün futbolcular çok değerli, hepsi bir dünya yıldızıdır. Galatasaray gibi büyük takımlarda transferler bitmez” dedi.
ORTALIK KARANLIK GÖRÜLEBİLİR
■ CENGİZ, şöyle devam etti: “Hocanın söylemek istediği şu, bizim 10'a yakın sakatımız var. Milli takım araları maalesef takımlara büyük zarar veriyor. Milli takımlara gidenler farklı teknik direktörlerle farklı yüklemeler yaptığı için farklı sakatlıklar oluşuyor. Yoksa hoca futbolcularla iç içe her gün. Bazen yolculuk yapıyorum takımla ve görüyorum. Hiçbir sorun yok ama bazen oluyor. G.Saray, güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir. Ortalık karanlık görülebilir.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Göksel Gümüşdağ açıkladı: Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse anlayış gösteririz
- Başakşehir'in UEFA'daki rakibi belli oldu
- Başkan Çebi'nin üstüne yürüdüler: Terbiyesizlik yapma!
- Mustafa Cengiz: %30 aşım limitine göre Ocak'ta 116 milyonluk daha harcama yapabiliriz
- Galatasaray'dan transfer bombası! Gökhan Gönül'ü kapıyorlar...