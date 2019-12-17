'Galatasaray güneş gibidir'

GÜNEŞ

■ G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim ile oyuncuların arasında hiçbir problem olmadığının altını çizen Cengiz, “Hocamın söylemleri yanlış anlaşılıyor. G.Saray 4 yıllık zorlu bir yapılandırma anlaşmasında, bunu unutmamak gerek. Transferlerden bazıları tutmayabiliyor. İnsanın fıtratında var bu. Kadromuzdaki bütün futbolcular çok değerli, hepsi bir dünya yıldızıdır. Galatasaray gibi büyük takımlarda transferler bitmez” dedi.

ORTALIK KARANLIK GÖRÜLEBİLİR

■ CENGİZ, şöyle devam etti: “Hocanın söylemek istediği şu, bizim 10'a yakın sakatımız var. Milli takım araları maalesef takımlara büyük zarar veriyor. Milli takımlara gidenler farklı teknik direktörlerle farklı yüklemeler yaptığı için farklı sakatlıklar oluşuyor. Yoksa hoca futbolcularla iç içe her gün. Bazen yolculuk yapıyorum takımla ve görüyorum. Hiçbir sorun yok ama bazen oluyor. G.Saray, güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir. Ortalık karanlık görülebilir.