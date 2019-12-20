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20 Aralık 2019 Cuma 13:15:00 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 13:16:47

Galatasaray, Göztepe'ye 17 yıldır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe'ye karşı son mağlubiyetini tam 17 yıl önce aldı. Aslan, rakibine 3 Mart 2002'de İzmir'de 2-0 yenilmişti.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 15 haftada Cimbom 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 24 puan altıncı sırada bulunuyor. İzmir ekibi ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 20 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta 2 galibiyet elde edebildi. Sarı-kırmızılar, söz konusu karşılaşmalarda Kayserispor ile Gaziantep FK’yı mağlup ederken, 2 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. 

Galatasaray, Göztepe'ye 17 yıldır kaybetmiyor 

Galatasaray, Göztepe'ye karşı kaybetmiyor. Cimbom, rakibine en son 3 Mart 2002 tarihinde İzmir'de oynanan maçta 2-0 mağlup oldu. Bu müsabakadan sonraki 6 karşılaşmayı da İstanbul temsilcisi aldı. Geçtiğimiz sezonki 2 müsabakayı da Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı. 

Son 12 maçta beraberlik yok 

Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan maçlar son dönemde berabere bitmiyor. İki takım son 12 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 12 maçta Cimbom 11 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 

Adem ve Belhanda sınırda

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Adem Büyük ile Younes Belhanda mücadelede sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. 

Düdük Serkan Tokat'ta

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. Tokat’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Emre Malok görev alacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Atilla Karaoğlan ve Esat Sancaktar. 
 Serkan Tokat, daha önce 6 kez Galatasaray’ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Tokat’ın yönettiği 6 müsabakada sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.    (İHA)

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