Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına sürpriz bir 11 ile çıkacak
Yarın Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sürpriz bir 11 sahaya çıkabilir.
TM Dijital Haber Merkezi
Süper Lig’de 6 hafta sonunda 9 puan alan ve 2 haftadır 3 puan yüzü göremeyen Galatasaray’da Gençlerbirliği maçında sürpriz bir 11’in sahaya çıkması bekleniyor.
TAYLAN ANTALYALI SÜRPRİZİ OLABİLİR
Sakatlıklarından dolayı Ankara’ya götürülmeyen Luyindama, Falcao ve Lemina’nın Sivasspor’a karşı görev alacakları tahmin edilirken, Fatih Terim’in Gençlerbirliği maçında 4 sürpriz isme yer verebileceği belirtildi. Sezon başından beri sürekli oynamalarına rağmen takımı kanat akınlarında eksik bırakan Mariano – Nagatomo ikilisinin yerlerini Şener – Ömer Bayram’ın alacağı kaydedilirken, defansta Marcao – Donk tandeminin sahada olacağı bildirildi.
Tıpkı Mariano ve Nagatomo gibi bir hayli formsuz gözüken Belhanda’nın yedek kulübesinde oturma ihtimalinin yüksek olduğu öngörülürken, başarılı teknik adam Fatih Terim’in orta sahayı N’Zonzi – Taylan Antalyalı – Seri – Feghouli ve Babel’den oluşturacağı düşünülüyor.
Gençlerbirliği karşısında mutlaka 3 puan almak isteyen Galatasaray, dişli rakibi karşısına;
Kalede Muslera, Şener Özbayraklı – Donk – Marcao – Ömer Bayram – N’Zonzi – Taylan Antalyalı – Feghouli – Seri – Babel ve Andone ile 11’iyle çıkması bekleniyor.
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