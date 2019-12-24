Galatasaray genç yıldızı 1,5 yıllığına takıma katıyor

G.SARAY, Ocak transfer döneminde kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. Nagatomo’dan beklediği verimi alamayan Cim-Bom, sol bek arayışlarına yöneldi. Sarı-Kırmızılılar, Alman ekibi Leipzig’in forması giyen Marcelo Saracchi’yi gündemine aldı. 21 yaşındaki oyuncuyu teknik ekibe öneren isim ise Fernando Muslera oldu. Uruguaylı fi le bekçisi, milli takımdan da arkadaşı olan Saracchi’nin G.Saray’a önemli katkı sağlayabileceği yönünde görüş bildirdi. Terim’in de onay vermesi sonrası 21 yaşındaki oyuncunun şartları araştırılmaya başlandı. Yönetim, genç futbolcuyu 1 buçuk sezonluğuna kiralamayı planlıyor. Sol bekte 18 yaşındaki Brezilyalı Candido’ya da sahip olan Leipzig, Saracchi’nin kiralanmasına sıcak bakabilir. 21 yaşındaki futbolcu, River Plate’teki başarılı performansı sonrası 2018 yılında 12 milyon euroya Leipzig’e transfer olmuştu.

(Akşam)