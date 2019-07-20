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20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:29:21 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:33:32

Galatasaray geçen yaz 6 futbolcu alırken, bu yaz ise şimdiden 7 transfer yaptı

Galatasaray, 2018-2019 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcuya kiralama ve bonservis olarak 8 milyon 450 bin Euro harcarken, bu yaz döneminde ise aldığı 7 futbolcu için 1 milyon 800 bin Euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi. Aslan, bu yaz aldığı 7 futbolcunun 5'ini bonservis vermeden transfer etti.

Yeni sezon transferler çalışmaları kapsamında kadrosuna 7 yeni isim katan Galatasaray, şu ana kadar transferin en hareketli takımları arasında yer alıyor. UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde hareket eden sarı-kırmızılılar, bu kapsamda yaptığı transferlerde ise bonservisi elinde olan oyuncuları tercih etti. 

Cimbom kadrosunu Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Jean Michael Seri ve Okan Kocuk ile güçlendirdi. Bu futbolculardan 5'ini bonservis ödemeden alan Aslan, 1 isme bonservis, 1'ine de kiralama bedeli verdi. Sarı-kırmızılılar, Ozornwafor'un bonservis bedeli için kasasından 300 bin Euro çıkarırken, Seri için ise Fulham'a 1 milyon 500 bin Euro kiralama ücreti verdi. Aslan bu transferlerin dışında daha orta saha ve forvete de takviyeler yapacak.

Geçen yaz transferde 8 milyon 450 bin Euro harcadı  

Kamp dönemi başlamadan transferlerin çoğunu yapan, mevcut dönemde de bazı bölgelere nokta atışı yapmayı planlayan Galatasaray, geçtiğimiz sezona göre hareketli günler yaşıyor. Şu ana kadar 7 futbolcuyu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu yaz transfer dönemini geçti. Cimbom, geçtiğimiz yaz döneminde Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Badou Ndiaye ve Ömer Bayram'ı transfer etmişti. Bu 6 transfer için sarı-kırmızılıların kasasından 8 milyon 450 bin Euro para çıktı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde yaptığı harcamalar şöyle:
 
  Henry Onyekuru: 800 bin Euro kiralama bedeli (Everton)
  Emre Akbaba: 4 milyon Euro (Alanyaspor)
  Ömer Bayram: 400 bin Euro (Akhisarspor)
  Badou Ndiaye: 750 bin Euro kiralama bedeli (Stoke City)
  Muğdat Çelik: Bonservissiz
  Yuto Nagatomo: 2 milyon 500 bin Euro (Inter)  (İHA)

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