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05 Eylül 2019 Perşembe 13:29:37 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:32:03

Galatasaray geçen sene yaptığı hatayı tekrarlamadı

Transfer şampiyonu Galatasaray'da, kaleci Muslera'dan ileri uçtaki Falcao'ya kadar her ismin alternatifi mevcut.

Üst üste iki sezon ligde mutlu sona ulaşan Galatasaray, son gün hamleleriyle transferin şampiyonu oldu. Elinde alternatif olmadığı için geçen sezon Donk'u forvette, son Kayseri deplasmanında Ömer Bayram'ı 8 numarada kullanmak zorunda kalan teknik direktör Fatih Terim'in son gün transferleriyle eli rahatladı.

KULÜBE GÜÇLENDİ

Üç kulvarda üç farklı sistemde oynatabileceği kadro derinliğine kavuşan Terim'in yedek kulübesi de güçlendi. Kaleci Muslera'dan ileri uçtaki Falcao'ya kadar ilk 11'deki her ismin kadroda alternatifi mevcut. Şampiyonlar Ligi maratonu başladıktan sonra Süper Lig'de rotasyona gitme imkânına sahip olan Fatih Terim, Türkiye Kupası'nda ise yedeklere şans tanıyacak.

FATIH TERİM 66 OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün 66 yaşına girdi. Tecrübeli hocanın doğum gününü başta sarı-kırmızılı kulüp olmak üzere kızları ve bugüne kadar birlikte çalıştığı pek çok futbolcu sosyal medya hesaplarından duygu dolu paylaşımlarla kutladı. 

(Sabah)

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