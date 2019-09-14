Galatasaray forması giyen damada Falcao'dan mesaj

Antalya'da 6 Eylül'de dünya evine giren Ramazan Ak ve Seda Ak'ın düğününde arkadaşları Murat Karakuş, takı yerine Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'nun formasını hediye etti.

Düğünde formayı giyerek fotoğraf çektiren damat ile gelinin görüntülerinin arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılması üzerine yıldız oyuncu Radamel Falcao, görüntülerin altına "Yeni çiftimiz için en iyisini diliyorum. Sonsuza kadar aşk!" mesajını yazdı.

- "Benim için sürpriz oldu"

Damat Ramazan Ak, yaptığı açıklamada, düğününden önce Falcao'nun transferi sürecinin uzamasıyla ilgili yaptıkları sohbet sırasında arkadaşı Murat Karakuş'un "Falcao gelirse formasını düğünde sana hediye edeceğim." dediğini belirtti.

Düğün günü salonun bir anda karardığını ve Falcao formasının salona getirildiğini ifade eden Ak, "Benim için sürpriz oldu. Forma geldiğinde küçük dilimi yuttum. Forma, düğünümüzün de önüne geçti. Forma, düğünümde bana verilen en güzel hediyelerden biri." diye konuştu.

Ak, formanın gelişi ve giymesiyle ilgili görüntülerin arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından oldukça ilgi gördüğünü dile getirerek, "Falcao'nun bize mesaj atması düğünümüzün çiçeği oldu. Çok güzel bir mesaj attı. Ona buradan iyi şanslar diliyorum. İyi futbolla mutlu etmeye devam etsin. İnşallah attığı gollerle bizi şampiyonluğa taşıyacak. 23. şampiyonluğumuzu onunla beraber kutlayacağız." dedi.

- "Attığı mesajla sürprizimizi taçlandırdı"

Seda Ak ise düğün sırasında böyle bir sürpriz yapılacağını eşinin bilmediğini ancak kendisinin bildiğini anlatarak, "Eşim, aşırı fanatik bir Galatasaraylı. Forma sürprizi görünce mutlu olacağını biliyordum, öyle de oldu. Düğün alışverişi sırasında bile bana 'Artık şu Falcao gelsin artık." dedi. Ben de sosyal medyadan 'Falcao'yu beklediğin kadar beni beklemedin diye mesaj atmıştım." diye konuştu.

Murat Karakuş da arkadaşıyla yaptığı sohbette söz verdiği üzere Falcao'nun formasını düğününde hediye ettiğini anlatarak, "Görüntüleri sosyal medyaya atınca bir anda çığ gibi ilgi gördü. Falcao'ya kadar gitti. Attığı mesajla sürprizimizi taçlandırdı." dedi. (AA)