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10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:39:47 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:43:28

Galatasaray, Fiorentina karşısında... Fatih Terim: Ne ben onları unuttum, ne de onlar beni

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. Floransa şehrine geldiği için heyecanlı olduğunu ifade eden Fatih Terim, "19 sene önceden bahsediyoruz. O zaman böyle antrenörlerin hala da öyle de Avrupa'da İtalya gibi bir ülkede çalışabilmesi kolay değildi. Çok heyecanlıydık, istekliydik, arzuluyduk. Ne ben onları unuttum ne de onlar beni" dedi.

İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

SARI-KIRMIZILILAR FLORANSA'YA ULAŞTI

Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya Serie A takımlarından ACF Fiorentina karşılaşması için İtalya'nın Floransa kentine ulaştı. Dün öğle saatlerinde İstanbul'dan Bologna Havalimanı'na hareket eden sarı-kırmızılı ekip, 1 saatlik kara yolculuğu sonunda Floransa'ya vardı.

DIAGNE DE KAMP KADROSUNDA

Afrika Kupası'ndan sonra teknik direktör Fatih Terim'in verdiği iznin bitmesiyle İstanbul 'da antremanlara katılan Diagne , Fiorentina ile oynanacak kamp kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.

ABDURRAHİM ALBAYRAK VE AHMET BULUT FRANSA'DA

Öte yandan Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut da, Radamel Falcao transferini bitirmek için dün Fransa'ya gitti.

Galatasaray'da transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Radamel Falcao transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Abdurrahim Albayrak, transfere son noktayı koymak için menajer Ahmet Bulut ile Fransa'ya ulaştı.

Albayrak, bir gazetecinin "Taraftara bayram hediyeniz olacak mı?" şeklindeki sorusunu da yanıtsız bıraktı. 

FATİH TERİM: NE BEN ONLARI UNUTTUM NE DE ONLAR BENİ

Fatih Terim, "Süper Kupa'nın neticesi ne olursa olsun, buraya gelecektik. Baktığınız zaman köprüden önceki son çıkış. Yani ligden önceki son hazırlık maçı. Muhakkak ki bu sene zorluğumuz var. Güney Amerika Kupası, Muslera derken Afrika Kupası'nda da 5, 6, 7 oyuncumuz vardı. Süreleri birbirinden farklı olarak terk ettiler. Bunların fizik olarak, mental olarak bir araya gelmesi lazım" dedi.

Galatasaray, Fiorentina ile İtalya'da oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Fatih Terim, dün akşamki idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Floransa şehrine geldiği için heyecanlı olduğunu ifade eden Fatih Terim, "19 sene önceden bahsediyoruz. O zaman böyle antrenörlerin hala da öyle de Avrupa'da İtalya gibi bir ülkede çalışabilmesi kolay değildi. Çok heyecanlıydık, istekliydik, arzuluyduk. Ne ben onları unuttum ne de onlar beni. Fiorentina benim ikinci yuvam. Galatasaray ve Fiorentina'yı ayrı tutmak lazım. Burada beni en çok etkileyen şey çok samimi bir sevgi görmemdi. Ben ve ailem burada çok mutlu olduk. Burada bir İtalyan gibi yaşadık, burası evimiz oldu. Arada buraya geliyorum, onlar da davet ettiler. Fiorentina benim için hep ayrı kalacak. Bana Federico Chiesa'yı beğeniyor musun diye sordular. Bende beğendiğimi ancak Enrico Chiesa'nın daha büyük oyuncu olduğunu söyledim. Umarım geçer dedim" diye konuştu.

"BU KADAR YILDAN SONRA HALA İLGİ VARSA DEMEK Kİ GÜZEL ŞEYLER YAPMIŞIM"

Floransa'da kendisine duyulan sevgiyi, sıcaklığı her zaman hissettiğini belirten Terim, "Normalde lige bir hafta kala yapılacak bir hazırlık maçı bu. İtalya basınının bu kadar ilgi göstermesi, Fiorentina ile biz yan yana gelince dikkat çekiyoruz. Sağ olsunlar ben ne zaman İtalya'ya gelsem ilgilerini esirgemiyorlar. Gecen sene Atletico Madrid - Juventus maçın gitmiştim. Orda da aynı ilgi oldu. Bu kadar yıldan sonra hala ilgi varsa demek ki güzel şeyler yapmışım demek ki. Kime sorarsanız sorun orada bir sıkıntı yok. Rahat rahat sorabilirsiniz. Demin de söyledim, samimi bir sevgidir. Ben burada her gün antrenman sonrasında merkezdeydim. Beraber yaşadım. Bir de burada başka şehirlerde olmayan, az şehirde olan bir şey var. Çoğunluk Fiorentinalıdır. Önemli bir şehir. Rönesansın doğduğu yer. Tarihi müthiş bir şehir. Dolayısıyla herkesi içlerine katmıyorlar ama Allah'a şükür bizi kendilerinin yerine koydular, sağ olsunlar. Bana her zaman o sevgiyi, o sıcaklığı hissettirdiler. Hala da öyle" ifadelerini kullandı.

"KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ"

Gelecek hafta başlayacak Süper Lig öncesinde son hazırlık maçı olduğuna dikkat çeken Terim, "Süper Kupa'nın neticesi ne olursa olsun, buraya gelecektik. Baktığınız zaman köprüden önceki son çıkış. Yani ligden önceki son hazırlık maçı. Muhakkak ki bu sene zorluğumuz var. Güney Amerika Kupası, Muslera derken Afrika Kupası'nda da 5, 6, 7 oyuncumuz vardı. Süreleri birbirinden farklı olarak terk ettiler. İki tanesi en sonuna kadar kaldı. Diagne ve Feghouli. Kısa sürede dönen var. Ondan 3 gün sonra dönen var. Bunların fizik olarak, mental olarak bir araya gelmesi lazım. Bu seneki zorluğumuz o. Hoşuma giden, beni çok mutlu eden Galatasaraylıların da mutlu olmasını istediğim bir şey var. Ben Feghouli'ye 9'una kadar izin verdim. Ayın 1'inde geldi. Belhanda hocam acaba bana biraz fazla izin verir mi demiş. Ne zaman isterse o zaman gelsin dedim. 5 gün önce geldi. Diagne 5'ine kadar istedi. Ona o kadar verdik. Ama son kupadan önceki Olympiakos maçında sordum durumunuz nedir diye. Feghouli ben oynarım dedi. Halbuki ekstra idmanlar yaparak yetiştirmeye çalışıyoruz. Tek sıkıntımız fizik olarak en azından, mentali de içine katıyorum çünkü, buradaki lig çok ağır geçti. Hemen 1 hafta, 10 gün sonra 30, 35 günlük bir kampa girdiler. Mısır da sıcakta oynadılar. Bu sonunda  bir yere varmasın diye bütün ekip, bunun programını yaptık. Hem fizik olarak, hem mental olarak daha bir sakin, fiziğini daha yerine getirmiş ama, mental olarak da tekrar aç bir şekle getireceğiz. Bizim sıkıntımız o. O yüzden bu maç, son maçımız ama yani ideal kadromuz budur, bunu deneyelim yok. Birilerini de görmek istiyorum. Kaç dakika olursa olsun. O yüzden her maçın bize vereceği şeyler vardır. Bu maç da bazı şeyler verecektir" şeklinde konuştu.

GALATASARAY, İTALYA'DAKİ İLK ÇALIŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Bu arada Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Fiorentina ile yarın oynayacağı maç öncesi ilk antrenmanını dün yaptı.

Coverciano'da bulunan İtalya Futbol Federasyonu'na ait tesislerde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenman sırasında oyuncularıyla sık sık konuşan Terim, son hazırlık maçlarını oynayacaklarına dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, Afrika Kupası'nda görev aldığı için takıma geç dahil olan oyuncuların fiziksel ve mental olarak takımı yakalamaları gerektiğini belirtti.

Sarı-kırmızılılar, Fiorentina karşılaşması öncesindeki son antrenmanını bugün TSİ 20.00'de gerçekleştirecek.  (DHA)

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