04 Kasım 2019 Pazartesi 11:22:32 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 11:24:51
Galatasaray, Emre Taşdemir için kararını mayısta verecek
Galatasaray'ın Bursaspor'dan 2019 Ocak ayında transfer ettiği Emre Taşdemir'in geleceği merakla bekleniyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlere imza attırmaya başlayan Galatasaray, Emre Taşdemir konusunda acele etmemeye karar verdi.
24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun göstereceği performansa göre mayıs ayında kesin karar verilecek.
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