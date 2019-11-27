Galatasaray, Emre Mor'un oyuna girdiği dakikalardan sonra gol yiyor!

Galatasaray'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçta Emre Mor bir kez şanssızlık yaşadı.

Emre Mor'un bu sezon sonradan girdiği maçlarda Galatasaray, gol yedi ve kritik puanlar kaybetti. İlk olarak Beşiktaş maçında Emre Mor, 68. dakikada oyuna dahil oldu ve 69. dakikada Umut Nayır, siyah beyazlıların golünü attı.

Medipol Başakşehir'e karşı oynanan maçta 74. dakikada Emre Mor'un oyuna girmesi sonrası Fredrik Guldbrandsen, 79. dakikada fileleri havalandırdı.

Club Brugge maçında da 87. dakikada Emre Mor'un Belhanda'nın yerine oyuna dahil olması sonrası Krepin Diatta, 90+2. dakikada golü buldu.

(Sporx)