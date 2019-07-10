Galatasaray, Emre Mor'dan sonra Okay Yokuşlu'yu da transfer ediyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sürüyor. Şimdiye kadar Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı renklerine bağladığını resmen açıklayan ve Emre Mor'u yarıın KAP'a bildirmesi beklenen Galatasaray'da, deneyimli çalıştırıcı bir milli oyuncunun transferini daha istiyor.

A Spor'un haberine göre teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesindeki ilk isim, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'da forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı ile ilk maçına Fatih Terim yönetiminde çıkan 25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon İspanya'da başarılı bir performans göstermişti.

Celta Vigo'nun geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Okay, İspanyol ekibiyle 28'i ilk 11'de olmak üzere 32 maçta forma giydi ve 2 gol attı. Milli oyuncu, Celta Vigo taraftarlarınca aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi.