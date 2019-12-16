Galatasaray, Emre Mor ile yolları ayırma kararı aldı

Galatasaray'da Emre Mor hayal kırıklığı yaratmıştı. Sezon başı Celta Vigo'dan 600 bin euro ödenerek 1 yıllığına kiralanan genç oyuncu kendisinden bekleneni veremedi. Borussia Dortmund ve Celta Vigo'da adı sorunlu oyuncuya çıkan Emre için sarı kırmızılı taraftarların ''Fatih Terim onu tekrar kazanır'' beklentisi gerçekleşmedi. Büyük umutlarla alınan Emre Mor bu sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da kadroya girmekte bile zorlandı. Ligde 10 maçta toplam 365 dakika şans bulan genç futbolcu sadece 3 maçta on birde sahaya çıktı.

Emre Mor, son olarak sarı kırmızılıların Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 yenildiği maçta 90 dakika forma giydi. Gurbetçi futbolcu 2. Lig ekibi karşısında bir varlık gösteremedi. Emre Mor şans bulduğu maçlarda kolektif oyundan uzak görüntüsüyle tepki çekmişti.

ALANYASPOR VE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA OYUNA GİREMEDİ

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Alanyaspor maçı ile 15'inci haftada oynanan Ankaragücü karşılaşmalarında Emre Mor kadroya alınmış fakat oyuna dahil edilmemişti.

16 MAÇTA SIFIR ÇEKTİ

Emre Mor tam bir hayal kırıklığı oldu. Dortmund ve Celta Vigo kariyeri de hüsranla geçen milli futbolcuyu Terim sezon başında kadroya katmış ve kendisini bulması için önemli bir fırsat vermişti. Ancak Emre Mor geçen sürede beklentilerin çok uzağında kaldı. Süper Kupa, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'İ ilk 11'de olmak üzere 16 maçta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu 580 dakika sahada kalmasına rağmen ne bir gol atabildi, ne de arkadaşlarına asist yapabildi. Skora katkı sağlayamayan Emre oynadığı karşılaşmalarda ayağında çok top tutması, arkadaşlarına zamanında pas vermemesi ile eleştirilirken, özel hayatına dikkat etmemesi de tepki çekmişti.

EMRE MOR'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Emre Mor, kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalar yapmıştı. Emre Mor, "Son zamanlarda hem bireysel olarak hem takım olarak da zor bir dönem geçirdik. Kendi performansımın iyi olmadığının da farkındayım. Takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum." demişti. Gurbetçi futbolcu, "Sizlerin güvenini kazanmak ve beklentisini karşılamak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

"SAHA DIŞI HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Adı zaman zaman magazin haberlerinde de geçen Emre Mor, "Adımın geçtiği saha dışı haberler gerçeği yansıtmıyor. Artık ağzımı açmadığım her konu sizin için doğru olduğu anlamına gelmemeli. Ben sadece futboluma konsantreyim. Bu takım için bir şeyler başarmaktan asla geri durmayacağım!" diyerek açıklamasını bitirmişti.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'da Emre Mor performansıyla sınıfta kaldı. Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık gelen Emre Mor, sarı kırmızılı takımın teknik heyetinden geçerli not alamadı. Galatasaray yönetimi Emre Mor ile yolları ayırmak için harekete geçti. Ocak ayında yerli oyuncu kadrosunda yer açmak isteyen Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu.

Satın alma opsiyonu ile Celta Vigo kulübünden kiralanan Emre Mor'un menajeri Johan Wins'in geçtiğimiz hafta gizlice İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Galatasaray, genç oyuncunun menajeri ile görüşüp sezon sonunu beklemeden yolları ayırmak adına adım attı. (Fotomaç)