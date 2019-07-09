09 Temmuz 2019 Salı 17:05:47 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 17:11:56
Galatasaray Emre Mor ile prensipte anlaştı
Celta Vigo’da gözden çıkarılan Emre Mor’la ilgili gündeme bomba gibi düşen iddia. Galatasaray’ın dün akşam Emre Mor ile görüşüp prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
Celta Vigo’da kadroda düşünülmeyen Emre Mor’un dün akşam İstanbul’a geldiği ve Galatasaray ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
TRT Spor’un geçtiği habere göre ise Galatasaray, Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı.
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