Galatasaray Emre Mor ile prensipte anlaştı

Celta Vigo’da kadroda düşünülmeyen Emre Mor’un dün akşam İstanbul’a geldiği ve Galatasaray ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

TRT Spor’un geçtiği habere göre ise Galatasaray, Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı.