Galatasaray ekonomik anlamda büyük fırsatları tepti

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında şimdiye kadar oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Galatasaray, ekonomik açıdan da büyük bir kayıp yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, kazanabileceği 10.8 milyon Euro'nun 9.5 milyon Euro'sunu çimlere gömerken sadece 1.3 milyon Euro'luk beraberlik bonusu alabildi.

Transfer döneminde flaş hamleler yapan ve Devler Ligi'nden bu paranın büyük kısmının çıkacağına inanan sarı kırmızılı yönetim ve teknik heyetin bu planları tutmamış oldu

Fatih Terim geldikten sonra zaman zaman bireysel olarak oyunculara tepki gösteren Galatasaray taraftarı, Tudor dönemindeki gibi takımı protesto etmeye başladı. Real Madrid ilk yarı bitmeden 4-0 öne geçen golü atınca sarı-kırmızılı tribünlerden tepki yükselmeye başladı. Taraftarlardan "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" ve "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratları geldi. Ancak maça 11 yabancı ile başlayan Galatasaray'da bu sözleri anlayacak Türk futbolcu yoktu. G.Saray'ın, Real Madrid karşısında aldığı farklı yenilgi ve sergilediği futbol sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

İşte yapılan yorumlar:

- Galatasaray bir atağı daha gol yiyerek savuşturdu.

- G.Saray 3 topta kendi kalesinde gol görebiliyor, helal olsun...

- Bu kadar ruhsuz futbol oynanmaz. Ya adam gibi oynayın ya da gidin.

- Bu seneki misyonumuz, çöküş takımlarına yenilip ayağa kaldırmak.

Fatih Terim geldikten sonra zaman zaman bireysel olarak oyunculara tepki gösteren Galatasaray taraftarı, Tudor dönemindeki gibi takımı protesto etmeye başladı. Real Madrid ilk yarı bitmeden 4-0 öne geçen golü atınca sarı-kırmızılı tribünlerden tepki yükselmeye başladı. Taraftarlardan "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" ve "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratları geldi. Ancak maça 11 yabancı ile başlayan Galatasaray'da bu sözleri anlayacak Türk futbolcu yoktu. G.Saray'ın, Real Madrid karşısında aldığı farklı yenilgi ve sergilediği futbol sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

İşte yapılan yorumlar:

- Galatasaray bir atağı daha gol yiyerek savuşturdu.

- G.Saray 3 topta kendi kalesinde gol görebiliyor, helal olsun...

- Bu kadar ruhsuz futbol oynanmaz. Ya adam gibi oynayın ya da gidin.

- Bu seneki misyonumuz, çöküş takımlarına yenilip ayağa kaldırmak.

(Sabah)