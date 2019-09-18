18 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 19:10:03
Club Brugge-Galatasaray İLK 11'LER
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Club Brugge deplasmanında çıkıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vanaken, Vormer, Diatta, Okereke, Bonaventure
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Falcao
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