07 Ocak 2020 Salı 15:59:43 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 16:01:22
Galatasaray Doğa Sigorta, Monaco deplasmanında
Galatasaray Doğa Sigorta , ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu ilk maçında 8 Ocak'ta Fransa'nın Monaco ekibiyle karşılaşacak.
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu ilk maçında 8 Ocak Çarşamba Fransa'nın Monaco ekibine konuk olacak.
Monaco'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
Galatasaray Doğa Sigorta, organizasyonda ilk turdaki grubunu 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 2. sırada bitirmişti. Monaco ise grubunu 6 galibiyet ve 4 yenilgi sonucunda 3. sırada tamamlamıştı.
(AA)
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