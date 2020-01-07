Galatasaray Doğa Sigorta, Monaco deplasmanında

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu ilk maçında 8 Ocak Çarşamba Fransa'nın Monaco ekibine konuk olacak.

Monaco'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Galatasaray Doğa Sigorta, organizasyonda ilk turdaki grubunu 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 2. sırada bitirmişti. Monaco ise grubunu 6 galibiyet ve 4 yenilgi sonucunda 3. sırada tamamlamıştı.

(AA)