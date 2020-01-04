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04 Ocak 2020 Cumartesi 18:07:37 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 18:08:14

Galatasaray Doğa Sigorta evinde Gaziantep Basketbol'u rahat geçti

ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta karşılaşmasında Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol'u konuk etti. Sarı - kırmızılı ekip, mücadeleden 96-84 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, evinde Gaziantep Basketbol'u 96-84 yendi.

Mücadeleyi, kulüp başkanı Mustafa Cengiz de yerinde takip etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Galatasaray Doğa Sigorta, 14-9 üstün geçti. Son dakika içimde Pothress'ın isabetiyle farkı çift hanelere (26-16) çıkaran sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 28-19 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyodunda hücumda etkili bir görüntü ortaya koyan Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison ve Göksenin Köksal önderliğinde sayılar buldu ve soyunma odasına 55-37 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, hücumda Rich ve Jelovac ile etkili oldu. Konuk ekip, farkı azaltmayı başarsa da sarı-kırmızılılar final periyoduna 72-63 önde girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 96-84 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Gaziantep Basketbol formasıyla 22 sayı kaydeden Jelovac oldu. Galatasaray Doğa Sigorta'da ise Harrison'un 18, Göksenin Köksal'ın da 17 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Serkan Emlek, Sinan İşgüder, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 6, Yiğit Arslan 5, Göksenin Köksal 17, Whittington 8, Auguste 9, Harrison 18, Emir Gökalp 10, Poythress 14, Can Korkmaz 5, Ege Arar 4, Caner Erdeniz

Gaziantep Basketbol: Vasiliauskas 7, Rich 21, Crawford 2, Orhan Aydın Haciyeva, Buva 11, Cem Ulusoy 7, Jelovac 22, Erol Can Çinko 5, Metehan Akyel 7, Can Uğur Öğüt 2

1. Periyot: 28-19

Devre: 55-37

3. Periyot: 72-63

(AA)

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